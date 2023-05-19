В Петербурге появятся экопункты для сдачи опасного мусора

Уже с 1 июня во всех 18 районах Санкт-Петербурга появятся новые экопункты для сбора мусора. В них можно будет сдать опасные отходы.

Местные экоактивисты ликуют: в городе на Неве продолжают продвигать систему сортировки мусора в массы. Теперь петербуржцы смогут сдавать даже те отходы, которые раньше не принимались в некоторых установленных контейнерах.

Опасный мусор — батарейки, компактные ртутные лампы, химические отходы и прочее. Такие предметы опасно скидывать в общую кучу с отходами, так что для них устанавливают отдельные пункты приема. Позднее специалисты будут правильно утилизировать все собранное. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Экопункты будут установлены в местах с высокой проходимостью. Точки будут работать даже в праздничные и выходные дни, чтобы сдать опасный мусор могли все желающие.