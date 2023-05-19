Петербуржец пытался откупиться от инспектора и нарвался на срок

В Санкт-Петербурге вынесли обвинение против мужчины, который пытался дать взятку сотруднику ДПС. У горожанина не получилось избежать наказания с помощью откупа.

В ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленник попался на нарушении правил дорожного движения и решил справиться с проблемой без суда и последствий. Мужчина предложил госавтоинспектору 15 тысяч рублей. Тот отказался, а петербуржец по итогу попал под суд.

Разбирательство велось по статьям 30 и 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Суд назначил горожанину наказание в виде десяти месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Приговор еще не вступил в силу. Также сообщается, что деньги, которые давались в качестве взятки, были конфискованы в доход государства.