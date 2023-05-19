Четверых подростков в Петербурге госпитализировали с отравлением

В Санкт-Петербурге в реанимацию попали четыре школьника. Причина госпитализации — отравление неизвестными веществами.

Участниками такой трагедии стали ученики седьмых-девятых классов. В больницу дети попали уже в бессознательном состоянии. Известно, что скорая медицинская помощь забрала подростков из торгового центра в Колпино, пишут РИА Новости.

Скорую вызвали прохожие, нашедшие подростков. Уточняется, что двое потерпевших находились в самом ТЦ, а остальные «валялись» на скамейке и остановке рядом.

Сейчас разбирательством по факту случившегося занимаются специалисты. Неясно, чем именно отравились подростки, но по видеокамерам уже отследили их странное поведение. Школьники шатались, перемещались хаотично, их походка и координация были нарушены. Через некоторое время они попадали без сознания.