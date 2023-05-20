С 22 мая в Петербурге стартует эконеделя

В Санкт-Петербурге следующая неделя с 22 по 28 мая будет посвящена вопросам экологии. Местные активисты ликуют: обсуждать защиту окружающей среды и сортировку мусора теперь будут массово.

Петербуржцев в рамках такой акции проинформируют о том, как правильно разделять мусор. Также горожанам объяснят современные экологические тренды.

Практическую значимость мероприятие тоже будет иметь. В течение эконедели в северной столице проведут уборку берегов рек и каналов города. Отдельно целый ряд мероприятий будет направлен на охрану природы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Главным событием эконедели станет X Невский международный экологический конгресс. Он пройдет 25-26 мая в Таврическом дворце. В этот раз тема мероприятия — «Экология: право, а не привилегия».

Ранее сообщалось, что по Петербургу расставят пункты для сдачи опасного мусора.