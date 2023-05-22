«Ночь музеев» собрала свыше 50 тысяч жителей Петербурга

В Петербурге более 50 тысяч человек посетили более 120 тысяч музеев. Об этом пишет Петербург2 со ссылкой на телеграм-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Известно, что примерно 11 тысяч человек прослушали концерты в Большом зале филармонии, еще 8,6 тысячи человек заинтересовал Артиллерийский музей. Примерно 8,1 тысячи человек решили сходить в Музей железных дорог России.

Уже традиционно немало человек собрали мероприятия в саду Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Их посетили 7,7 тысячи зрителей, более 6 тысяч человек побывали в Капелле.

Интересно, что «Ночь музеев» в этом году притянула к себе больше как учреждений, так и посетителей. Для сравнения: в 2022 году в акции участвовали 105 музеев и различных учреждений. Посетили их 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в апелляционной инстанции приступили к рассмотрению иска комитета имущественных отношений Петербурга к ООО «Корпорация ВИТ».