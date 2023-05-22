В Петербурге мотоцикл сбил бабушку с ребенком, переходивших дорогу в неположенном месте

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов разбираются в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал семилетний школьник. Все дело в том, что он вместе с бабушкой переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел города, все случилось 21 мая на Лахтинском проспекте.

Полиция в Петербурге проводит проверку после ДТП с мотоциклом и пешеходами. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, происшествие случилось вечером 21 мая у дома №17 по Лахтинскому проспекту Известно, что 37-летний мужчина ехал от улицы Красных Партизан в сторону улицы Бобыльской.

Там он сбил 7-летнего мальчика, он пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в сопровождении бабушки», — рассказали в полиции. Как итог, ребенка госпитализировали.