В «Петербургтеплоэнерго» началась подготовка к новому отопительному сезону

В «Петербургтеплоэнерго» началась подготовка к новому отопительному сезону
фото:«Петербургтеплоэнерго»

В «Петербургтеплоэнерго» начали подготовку объектов и инфраструктуры к новому отопительному сезону 2023-2024 гг.

В летний период в Санкт-Петербурге компания планирует подготовить к новому отопительному сезону 255 котельных, 62 центральных тепловых пункта, 2 индивидуальных тепловых пункта, 2 насосные станции и 1085 км тепловых сетей. Также «Петербургтеплоэнерго» переложит тепловые сети общей протяженностью более 1800 м в Петроградском, Петродворцовом и Курортном районах Санкт-Петербурга. Графики планово-профилактических ремонтов теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей, а также графики отключения горячей воды размещены на официальном сайте компании.

Как заявили в компании, отопительный сезон прошел в штатном режиме, без сбоев и крупных инцидентов на тепловых сетях. Он продолжался 220 дней, 107 из которых система теплоснабжения работала при отрицательных температурах. Среднесуточный температурный минимум -15,8 оС был достигнут в январе.

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