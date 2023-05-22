В Невском районе петербуржца избили до черепно-мозговой травмы

Сотрудники полиции Невского района задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что 21 мая ранним утром в отделение полиции поступила телефонограмма от медучреждения. Все дело в том, что в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии попал 39-летний петербуржец.

Как выяснилось, в кафе по Шлиссельбургскому проспекту мужчина был избит неизвестным. Чуть позднее сотрудникам полиции удалось задержать 26-летнего подозреваемого.

Заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала двоих подозреваемых в ресторанной поножовщине. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти