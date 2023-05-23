Выпускников Петербурга призвали отказаться от запуска воздушных шаров

В Санкт-Петербурге стартовала череда последних звонков и выпускных. На праздниках школьники и студенты часто запускают в небо воздушные шары. Горожан призвали отказаться от такой забавы.

Отпущенные в свободный полет шары могут серьезно навредить экологии. Такие небольшие праздничные атрибуты радуют людей, но могут стать причиной гибели птиц и животных. Они принимают шары за еду, и заканчивается эта ошибка трагически.

Если все же животным удастся спастись, то позднее шары сдуются, упадут на землю и станут мусором не ней. Также опасен запуск светошаров. В них содержатся батарейки второго класса опасности.

Сейчас на территории северной столицы нет официального законодательного запрета на запуск шаров. При этом петербуржцев просят с пониманием отнестись к потенциальной опасности и отказаться от запуска. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Заменить шары предлагают за шоу мыльных пузырей или запуск воздушных змеев. Также можно обойтись танцами и песенными флешмобами.