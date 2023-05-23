Началась доследственная проверка из-за ущемления прав школьников Петербурга

В Санкт-Петербурге поступили жалобы на педагогов школы Василеостровского района. Делом заинтересовался Следственный комитет.

Пока проверка ведется только в доследственном формате. Специалисты проверяют информацию о том, что в образовательном учреждении были нарушены права детей со стороны педагогов. Уточняется, что родители школьников жаловались, что учителя ведут себя недопустимым образом.

Сейчас все комментарии петербуржцев проверяются. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Санкт-Петербурга.

После завершения предварительного разбирательства будет принято решение по дальнейшим действиям. Пока не поступало информации об отстранении педагогов от работы в школе с потерпевшими учениками.

Ранее сообщалось, что проверку по факту нарушений в коррекционной школе Петербурга ведет прокуратура.