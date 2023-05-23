На Московском проспекте в Петербурге наладили движение

В Санкт-Петербурге во вторник, 23 мая, было затруднено движение по Московскому проспекту. Сейчас общественный транспорт уже смогли вернуть к прежнему нормальному режиму работы.

Автобусы и троллейбусы по указанному участку дороги ходили с серьезными задержками. Неполадки на трассе возникли из-за ремонтных работ. Сейчас движение автобусов по 23-м маршрутам наладили, это же коснулось и пяти троллейбусных маршрутов. Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок».

Также проезд возобновили в обычном режиме по Ленинскому проспекту. Здесь на дорогах возникали задержки по тем же маршрутом тоже из-за ремонта на дорогах. Сейчас автобусы и троллейбусы уже ходят без перебоев, так что петербуржцы и гости северной столицы могут не волноваться.

Ранее сообщалось, что задержка движения целого ряда троллейбусных и автобусных маршрутов составляла сразу по 20 минут.