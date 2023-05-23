Метро в Петербурге временно сделают круглосуточным

В Санкт-Петербурге в ночь с 27 на 28 мая пройдет «Петровский фестиваль огня». На время праздника в городе на Неве изменится механизм движения общественного транспорта.

На период проведения фестиваля в северной столице метрополитен будет работать в круглосуточном режиме. Поезда будут ходить всю ночь с десятиминутными интервалами в движении.

Также дольше будет функционировать и наземный транспорт. С 00:00 до 06:00 28 мая каждые 30 минут продолжат ходить автобусы по девяти маршрутам. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В это же время по культурной столице будут курсировать троллейбусы по маршрутам №23 и 46. Информации о других корректировках пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург удалось наладить движение общественного транспорта по Московскому и Ленинскому проспектам.