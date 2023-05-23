Петербуржцу запретили выходить из дома из-за драки в ресторане

Невский суд Санкт-Петербурга запретил горожанину покидать место проживания в ночное время и посещать ресторан по Шлиссельбургскому проспекту. Такие ограничения на мужчину наложили из-за драки, которую тот устроил в заведении.

Петербуржец в состоянии алкогольного опьянения поругался с другим посетителем и ударил его кулаком по голове. По итогу того мужчину пришлось экстренно госпитализировать.

На происшествие оперативно отреагировали сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленника задержали. Сейчас ему уже предъявлено обвинение, фигурант против этого не возражал. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Все ограничения возложены на нарушителя до 20 июля 2023 года. Также до этого времени мужчине запрещено общаться с участниками по делу и отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

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