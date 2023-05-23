На Васильевском острове частично пропадут троллейбусы

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове в период с 25 по 29 мая будут вестись работы на сетях коммуникаций. Из-за этого в указанном районе частично пропадут троллейбусы.

Троллейбусы на время не будут ходить по Среднему проспекту. Такие корректировки в системе движения общественного транспорта продлятся недолго, только в указанный промежуток времени. Позднее троллейбусы вернутся на проспект и будут ходить по действующему графику.

Как сообщает NWPress, маршруты №10 и №11 временно поменяют свое движение. С новыми временными путями следования петербуржцы и гости северной столицы уже могут ознакомиться в телеграм-канале ответственной организации.

За участок отвечает «Горэлектротарнса». Информации о других новых изменениях в городе пока не поступало. Остальной транспорт продолжит ходить по обычной схеме.

васильевский остров петербург троллейбус


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Васильевском острове частично пропадут троллейбусы
Спрос на ипотеку на ИЖС по России может возрасти до нового рекорда
Авария в Невском районе: мужчину парализовало за рулем
Дочь Долиной рассказала о своем страхе к собственной матери
Мужчина открыл огонь из пистолета в Красносельском районе
Петербуржцу запретили выходить из дома из-за драки в ресторане
Метро в Петербурге временно сделают круглосуточным
На Петроградке пациент угрожал устроить теракт в травмпункте