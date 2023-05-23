На Васильевском острове частично пропадут троллейбусы

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове в период с 25 по 29 мая будут вестись работы на сетях коммуникаций. Из-за этого в указанном районе частично пропадут троллейбусы.

Троллейбусы на время не будут ходить по Среднему проспекту. Такие корректировки в системе движения общественного транспорта продлятся недолго, только в указанный промежуток времени. Позднее троллейбусы вернутся на проспект и будут ходить по действующему графику.

Как сообщает NWPress, маршруты №10 и №11 временно поменяют свое движение. С новыми временными путями следования петербуржцы и гости северной столицы уже могут ознакомиться в телеграм-канале ответственной организации.

За участок отвечает «Горэлектротарнса». Информации о других новых изменениях в городе пока не поступало. Остальной транспорт продолжит ходить по обычной схеме.