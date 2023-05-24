Граждане Узбекистана похитили девушку в Московском районе Петербурга

В Санкт-Петербурге прохожий заметил проезжающий по Дунайскому проспекту ВАЗ, из которого вырывалась девушка. Встревоженная горожанка кричала и просила о помощи. По итогу о случившемся заявили в полицию.

Как стало известно gazeta.spb, на происшествие в Московском районе северной столицы оперативно отреагировали правоохранительные органы. Специалисты разработали план перехват и вышли на злоумышленников.

Выяснилось, что к похищению женщины могут быть причастны граждане Узбекистана. Именно они находились за рулем и на пассажирском сиденье ВАЗ в момент криков горожанки из автомобиля. Следствию уже удалось установить, что мужчины применили к девушке физическую силу, насильно посадили ее в машину и попыталась увезти.

Сейчас мужчин задержали, они помещены в ИВС. Разбирательство продолжается, возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека».