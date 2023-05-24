Заксобрание: петербурженки смогут тратить маткапитал на газификацию

В Санкт-Петербурге в среду, 24 мая, прошло заседание Законодательного Собрания. На нем был рассмотрен целый ряд значимых для горожан вопросов.

Одна из важных поднятых тем коснулась материнского капитала и распоряжения им. В первом чтении приняли законопроект, по которому региональный маткапитал можно будет использовать для газификации жилья. Деньги теперь удастся направлять на разводку коммуникаций внутри участка и дома и покупку специального газового оборудования.

Также на заседании утвердили дату празднования Дня молодежи в Санкт-Петербурге в 2023 году. Мероприятие перенесли с 27 июня на последнюю субботу этого же месяца. В этом году она выпадает на 24 июня. Инициатива тоже была принята в первом чтении. Об этом рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Еще одна из поднятых на заседании тем затронула работодателей, которым установлена квота для трудоустройства лиц с ОВЗ. Теперь такие руководители смогут в счет этой квоты размещать производственный заказ на предприятиях.