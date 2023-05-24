В картинг-клубе в Петербурге пострадал ребенок

В Санкт-Петербурге в картинг-клубе, расположенном в Красногвардейском районе, случилось происшествие с несовершеннолетним. Ребенок получил некоторые травмы во время поездки на такой скоростной машине.

Подробности инцидента пока не разглашались. Разбирательством по факту случившегося занимается прокуратура.

В ведомстве отметили, что в ходе проверок будет оценено то, насколько в картинг-клубе на проспекте Энергетиков соблюдены требования законодательства о несовершеннолетних. Также разбирательство коснется техники безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в частной школе северной столицы дети получили телесные повреждения. Сейчас ведется доследственное разбирательство, найдено уже четверо потерпевших.