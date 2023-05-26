В Тихвине 8-летнего мальчика госпитализировали с переломами после ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с наездом на ребенка в Тихвине. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Так, 24 мая в отделение полиции поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии в Тихвине. Там 61-летний житель Москвы проезжал по Вокзальной улице в сторону Чернышевской. Однако он на пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика. Он перешел дорогу на красный сигнал светофора.

Ребенка пришлось госпитализировать с ушибами, ссадинами и переломом правой малоберцовой кости. После оказания необходимой медицинской помощи мальчик в сопровождении законных представителей отпущен домой. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что полицией задержан подозреваемый в нападении на пенсионера в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.