Петербуржец заполучил миллионы от «продажи» чужой арендуемой квартиры

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже квартиры . Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях — в телеграме.

Известно, что сотрудники полиции завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Оперативная группа поймала 27-летнего ранее судимого неработающего жителя Василеостровского района.

Известно, что 1 февраля 2021 года мужчина с другими неизвестными мужчина хотел похитить имущество. В планах было продать арендуемую им квартиру

Он ввел в заблуждение местную жительницу и обманом завладел ее денежными средствами в сумме 4 400 000 рублей.

На данный момент злоумышленник уже задержан на основе статья уголовного кодекса. Каких-либо подробностей о том как ему удалось провернуть эту схему, не приводится.