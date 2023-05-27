На улице Савушкина нашли мужчину с перерезанным горлом

Полиция Приморского района задержала подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Так, еще 24 мая вечером в отделение полиции поступил сигнал, что на улице Савушкина лежит мужчина, у которого перерезано горло. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Они выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт, тогда один другому и нанес удар ножом.

Мужчина все-таки оказался жив, ему потребовалась госпитализация. Позднее был задержан подозреваемый — 39-летний ранее судимый неработающий. Заведено уголовное дело по статье 30 части 3 части 1 статьи 105 ч.1 УК РФ (покушение на убийство). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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