Петербургских чиновников могут начать штрафовать за отписки в ответ на жалобы

В Санкт-Петербурге Законодательное Собрание подготовило законопроект о новых штрафах для городских чиновников. Теперь их могут начать штрафовать за ненадлежащие ответы на жалобы горожан.

Формальные отписки или вообще бездействие со стороны чиновников будет обходиться им не в самую большую цену: от пяти до десяти тысяч рублей. При повторном нарушении штраф уже предполагают поднять до 20 тысяч рублей.

Вопрос планируют внести на рассмотрение в Госдуму. Одним из инициаторов идеи стал депутат Заксобрания Петербурга Андрей Рябоконь, пишет ТАСС.

Новая система штрафов, если ее все же примут, поможет повысить качество рассмотрения жалоб петербуржцев. Сейчас обращения горожан должны рассмотреть в течение 30 дней. За сроками наблюдение ведется, а вот содержание ответов уже не так сильно всех волнует. Местные депутаты планируют изменить систему, дабы разрешить существующие в обществе проблемы.