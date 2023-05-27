Петербуржец подстрелил земляков из-за игнорирования замечаний о громкой музыке

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который открыл огонь посреди Приморского района северной столицы. Мужчина решил использовать аэрозольный пистолет после того, как земляки отказались сделать музыку потише.

В полицию о случившемся заявила 42-летняя потерпевшая. По ее словам, они с мужем проигнорировали замечание незнакомца по поводу шума. По итогу тот достал непонятное устройство, начал стрелять и угрожать физической расправой.

Сотрудники правоохранительных органов со всем разобрались. Оказалось, что неустановленный пистолет — аэрозольное устройство самозащиты. Его уже изъяли у злоумышленника. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу.

Сейчас подозреваемый в преступлении задержан. Разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге горожанин открыл стрельбу из-за ссоры возле машины.