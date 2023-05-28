Итоги Каннского фестиваля: Тарантино чуть не подрался из-за стула

Мировые «‎киношники» дождались завершения 76-го Каннского фестиваля. Вечером в субботу, 27 мая, деятелям киноискусства со всего мира огласили список победителей.

Пока сами звезды радуются новым наградам, обыватели обсуждают очередные скандалы, без которых не обошлось. На этот раз в центре «заварухи» оказался американский кинорежиссер Квентин Тарантино.

Что случилось?

Люди творческие — еще и люди эмоциональные. Тарантино проявил характер и чуть не подрался с посетителем бара в Каннах во время одного из перерывов.

Поводом к скандалу оказалось то, что режиссер решил занять чужое место в заведении. Тарантино попытался выгнать мужчину со стула, припомнив тому, с кем он разговаривает. Интересно, что кинодеятель ссылался не на талант, а на популярность в качестве главного аргумента. Об этом рассказали в зарубежной газете Mirror.

Квентин Тарантино решил отступить только тогда, когда толпа стала активнее требовать драки. Трагического завершения конфликта все же удалось избежать.

Политика на Каннском фестивале

На кинофестивале не обошлось и без более крупных скандалов. Россию особо не обсуждали, зато на этот раз поводы для придирок нашли в политике Франции.

В европейской стране накалилась социальная обстановка: проходят протесты против пенсионной реформы. Порог выхода на пенсию хотят повысить с 62 до 64 лет, против чего активно возражают граждане.

Звезды решили, что французскую проблему точно нужно привлечь к Каннам. По итогу в дни фестиваля провели небольшой митинг, пишет ТАСС.

Кто все-таки победил?

Лидеров Каннского фестиваля, конечно, тоже обсуждают. Высшую награду получила французская постановщица Жюстин Трие за фильм «Траектория падения». Рассматривается вариант, что ей победу отдали в знак «жалости» из-за проблем на Родине.

«Золотую пальмовую ветвь» француженка получила от американской актрисы Джейн Фонды. Вручение обошлось без драмы.