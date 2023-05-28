Прокуратура разбирается с масштабным пожаром в Колпино

В Санкт-Петербурге в Колпино в воскресенье, 28 мая, случился пожар по улице Финляндская. По предварительным данным, здесь загорелись бытовки.

Огонь охватил территорию сооружений на площади в 300 квадратных метров. Тушение еще продолжается. Сейчас на месте возгорания работают специалисты из пожарной инспекции. При этом публично в МЧС о случившемся еще не заявили.

Делом уже заинтересовалась прокуратура Санкт-Петербурга. В скором времени стартуют проверки и экспертизы, в ходе которых удастся установить причины возгорания. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Рассматриваются разные варианты случившегося. Пока теория о поджоге не была официально подтверждена. Также не поступало информации о том, что в огне оказались пострадавшие. Имущественный ущерб удастся установить после полной ликвидации пожара.