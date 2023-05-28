Трехлетнего ребенка в Петербурге госпитализировали с отравлением витамином «Д»

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе пострадал трехлетний ребенок. Девочку 2020 года рождения экстренно госпитализировали с острым пероральным отравлением витамином «Д».

Как стало известно gazeta.spb, отравление случилось днем в субботу, 27 мая. Малолетняя петербурженка самостоятельно съела витамины. Причина этому — недосмотр матери.

Сейчас разбирательство по факту случившегося продолжается. Пока неясно, в каком состоянии в настоящее время находится отравившийся ребенок. За состоянием девочки следят врачи.

Семью, где случилось такое происшествие, вполне можно назвать благополучной. Мать с отцом воспитывают ребенка вдвоем, на учете по делам несовершеннолетних петербуржцы не состоят.

Другие обстоятельства случившегося выясняются. Информации о привлечении родителей к ответственности пока не поступало.