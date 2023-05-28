В Петербурге неизвестный избил 83-летнего пенсионера

В Санкт-Петербурге в больницу поступил пенсионер 1939 года рождения. Мужчину доставили в учреждение в тяжелом состоянии с ушибами лобной области.

Как стало известно gazeta.spb, 83-летнего пострадавшего избил неизвестный. Пока неясно, кто и зачем решил сотворить такое с пожилым петербуржцем. Злоумышленников ищут, а за состоянием мужчины наблюдают профессиональные врачи.

Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало. В настоящее время специалисты занимаются разбирательством по факту случившегося, устанавливаются детали происшествия.

Уточняется, что на участке Санкт-Петербурга, где случилось избиение, отсутствуют камеры видеонаблюдения. Это может серьезно усложнить процесс поиска злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге малолетняя девочка отравилась витаминами и попала в больницу.