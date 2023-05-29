Взрывотехники снова обнаружили в Петербурге и Ленобласти боеприпасы

Только за минувшие выходные в дежурную часть Росгвардии поступило несколько сообщений о том, что найдены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Ломоносовском районе вблизи коттеджного посёлка «Ингрия» в ходе земляных работ нашли два артиллерийских снаряда калибра 88 мм. Кроме этого, в деревне Узигонты нашли корпус гранаты. Помимо этого в садоводческом товариществе «Новое Заостровье» отыскали гранату и мину.

Но и на этом находки не закончились. Так например, в Шушарах из-за ремонтных работ удалось найти два ящика с патронами. В Красносельском районе нашли боеприпас – миномётную мину. Как отмечает ведомство, все найденные боеприпасы были вывезены на специализированный полигон. Там их уничтожат, говорят в пресс-службе ведомства.

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