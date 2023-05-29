В Петербурге растет охват профосмотрами детей

В Петербурге всё активнее растут цифры профилактических осмотров детей. Со слов начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Петербурга Яны Панютиной, только за 2022-й профосмотры прошли примерно 942 000 детей. По данным на сегодняшний день, осмотрено уже 505 000 детей.

Со слов эксперта, рост охвата детей профессиональными осмотрами предусматривается соответствующем региональным проектом. Кроме этого, подразумевается и создание современной инфраструктуры для оказания медицинской помощи, рассказала она в ходе пресс-конференции ТАСС.

Также она рассказала о том, что в прошлом году 32 детских поликлинических отделения прошли комплексные капитальные работы. Это делалось в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, отметила она в ходе пресс-конференции.