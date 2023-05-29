В Подмосковье девочка наелась ландышей до отравления

Дети – создания любопытные. Однако любопытство далеко не всегда заканчивается чем-то хорошим. Например, в Московской области девочка решила попробовать на вкус ландыши. Как итог, её пришлось экстренно госпитализировать с серьезным отравлением. Об этом рассказывает пресс-служба Минздрава Московской области.

Всё дело в том, что девочке всего 12 месяцев. В один момент, видимо, из-за недосмотра родителей, она наелась ландышей. После этого девочке сразу вызвали скорую помощь, её увезли в центральную городскую больницу. Сейчас девочка в реанимации.

Как говорят в Минздраве, ребёнку уже провели все необходимые обследования. Сейчас её состояние уже оценивается как стабильное.

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