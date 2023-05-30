В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников в Москве

В министерстве обороны Российской Федерации рассказали об атаке Москвы беспилотниками. Известно, что в Москве сбили восемь беспилотников, они должны были нанести удар по некоторым столичным зданиям.

Уточняется, что министерство обороны уже поделилось подробностями происшествия с беспилотниками в Москве. Все случилось утром 30 мая.

Как говорят в ведомстве, к террористической атаке беспилотниками по зданиям Москвы причастен киевский режим. Это были беспилотники самолётного типа.

Три из этих беспилотников потеряли управление в виду средств радиоэлектронной борьбы. Другие беспилотники сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» на подлете к Подмосковью.

Как рассказал глава Москвы Сергей Собянин, в результате атаки никто не пострадал. В двух домах пришлось эвакуировать жители, но они уже начали возвращаться в своей квартиры.