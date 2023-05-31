Петербурженка получила денежную компенсацию после падения в люк

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд закончил разбираться с делом по взысканию компенсации морального вреда. Иск по происшествию еще с января 2022 года наконец окончательно рассмотрели.

Иск был подан против местной компании и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На организации пожаловалась петербурженка, которая во время прогулки с собакой провалилась в не закрытый полностью люк. Женщина получила травмы и пережила серьезный стресс.

Горожанка выдвигала претензии к «Водоканалу», а тот «перебрасывал» вину на другую компанию. Выяснилось, что учреждения говорили о разных люках, и по итогу ответственным лицом признали все же общество. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По итогу с компании в пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда. Петербурженка получила сразу 80 тысяч рублей.