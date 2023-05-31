Роспотребнадзор: все водоемы Петербурга непригодны для купания

В Санкт-Петербурге ни один из водоемов не готов к летнему сезону купаний. Участки непригодными для плавания признал Роспотребнадзор после ряда проведенных проверок.

Всего на территории северной столицы Российской Федерации действует 24 зоны рекреации. Водоемы, которые к ним относятся, не прошли проверку по требованиям санитарного законодательства. Несмотря на это, сами пляжи оказались вполне приемлемыми для отдыха.

Песок соответствует гигиеническим нормативам, но в воду все же лезть категорически не советуется. Дело в том, что контакт с ней может привести к возникновению острых кишечных и энтеровирусных инфекций. Также существует риск заражения паразитами. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что пляжи Петербурга уже подготовили к приближающемуся лету.