ДТП на улице Димитрова: затруднено движение

В Санкт-Петербурге днем в четверг, 1 июня, случилась автомобильная авария до дороге по улице Димитрова. Сейчас на участке затруднено движение машин, последствия дорожно-транспортного происшествия устраняются.

Чтобы не доставлять неудобства горожанам, в северной столице на время изменили трассы трамвайных маршрутов № 25 и 43. Теперь петербуржцев и гостей города на Неве будут вести по измененным маршрутам, пока на дороге не наладят движение. Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок».

Сообщается, что трамваи направлены от станции метро «Купчино» по улицам Ярослава Гашека и Бухарестской. Далее они уже возвращаются на свои трассы и следуют по известному маршруту.

Ранее сообщалось, что на автомобильной трассе в аварии погибла велосипедистка. За рулем сбившего ее транспортного средства находился подросток без водительских прав.