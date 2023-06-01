По делу о мошенничестве в Петербурге задержали руководство Фонда имущества

В культурной столице России правоохранители начали разбираться с очередным фактом крупного мошенничества. В Санкт-Петербурге в четверг, 1 июня, задержали руководство Фонда имущества.

Обыски у чиновника уже прошли накануне задержания. Позднее задержаны были четыре человека, сейчас против них ведется разбирательство.

Выяснилось, что расследование идет по части четвертой статьи 159 УК РФ. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждены сразу два уголовных дела. Сумма ущерба оценивается в десять миллионов рублей, пишет dp.

В настоящее время все детали случившегося выясняются. Проверки продолжаются, так что петербургских чиновников ждет еще череда испытаний.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проверки Контрольно-счетной палаты по городскому бюджету привели к возбуждению 14 уголовных дел.