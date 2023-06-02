На станции «Московские ворота» ограничат вход

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о том, что вход на станцию « Московские ворота» ограничат почти два месяца.

Если быть точнее, то на полтора месяца изменится режим работы наземного вестибюля станции метро «Московские ворота». Всё дело в том, что здесь будут проводить капитальный ремонт эскалатора.

Как пояснили в пресс-службе Петербургского метро, здесь ограничения будут действовать с 5 июня по 28 июля. Так, по рабочим дням, с 08:15 до 09:40 вход на станцию будет закрыт. Помимо этого, уточняют, что с 17:00 до 18:45 вход для пассажиров также будет ограничен.

При этом в метро добавили, что возможно корректировка этого интервала в зависимости от фактического пассажиропотока. В связи с этим горожан попросили заранее планировать маршрут своих поездок. Что ж, небольшие пробки стоит видимо ждать и в метро.