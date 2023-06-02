В Петербурге пройдет Международный турнир бойцовской лиги «Наше Дело»

12 июня на одной из самых крупных площадок Санкт-Петербурга, «Газпром Арене», соберутся жители и гости города, чтобы поддержать один из главных для страны праздников – День России. Гостей события ждут развлекательная и спортивная программы. Мероприятие организовано «Газпром-Медиа Холдингом» при поддержке ПАО «Газпром».

Мультиспортивный фестиваль бойцовской лиги «Наше дело» проведет ряд спортивных активностей и покажет, на что способны настоящие спортсмены. Одним из главных событий фестиваля станет международный турнир бойцовской лиги «Наше Дело». В качестве ведущих турнира выступят непобежденный профессиональный боец с рекордом 9-0, спортивный директор и ведущий бойцовской лиги «Наше Дело» Армен Гулян, а также многократный чемпион России по боевым искусствам, популярный блогер и музыкант Саша Стоун. В главном бою вечера профессиональный боец, известный по всей России, уроженец Луганской области Максим Дивнич сразится с титулованным бойцом ММА с рекордом 24-6-0 Давидом Хачатряном.

В рамках турнира состоится принципиальный реванш в рамках первого в России женского Гран-при бойцовской лиги «Наше Дело». Мастер спорта международного класса и чемпионка мира по кудо Кристина Степанян выступит против мастера спорта международного класса по рукопашному бою Сеанат Шахсиновой.

В международном Гран-при «Наше Дело» встретятся Чемпион мира по грэпплингу и профессиональный боец ММА Сергей Андреев с Бахтияром Оразгельдыевым, у которого все бои заканчивались досрочным нокаутом, а также другие бойцы мирового уровня.

Обладатель самого большого жима в России Кирилл Сарычев и мастер спорта международного класса по жиму лежа, основатель первой в России лиги по боям на голых кулаках «Punch CLUB» Андрей Зайкин станут главными лицами международного турнира по пауэрлифтингу по версии WRPF. В соревновании примут участие 1500 сильнейших спортсменов со всего мира из 25 стран, которые намерены установить более 20 мировых рекордов в жиме лежа и строгом подъеме на бицепс.

Самый титулованный теннисист России, мастер спорта международного класса Максим Шмырев покажет в рамках теннисного турнира не только лучшие удары, но и бросит вызов участникам, используя в качестве «ракетки» самые необычные предметы – телефон, книгу или блокнот. Кроме того, ведущие чемпионы Клуба настольного тенниса «Факел-Газпром» проведут необычный мастер-класс, в котором покажут, что способны обыграть любого в настольный̆ теннис даже при помощи тапочка.

Фестиваль продолжится турниром Booty bridge (Ягодичный мостик), в котором смелые девушки проявят свои потрясающие способности и покорят штангу весом от 150 до 450 кг. Спортсменка из Москвы Дарья Плужникова планирует побить собственный̆ рекорд в «ягодичном мостике» в 400 кг и осуществить подход на 450 кг, поставив абсолютный мировой рекорд.

Украшением фестиваля станут женские и мужские противостояния профессиональных армрестлеров, в которых сильнейшие армрестлеры России встретятся рука к руке. Ведущими хэдлайнерами выступят: Денис Цыпленков, Василий Кузнецов, Валерий Чуботару, Андрей Шарков и чемпионы мира по армрестлингу Ирина Гладкая и Виталий Лалетин. На сцене «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге состоится уникальное противостояние – женщины против мужчин. Гости праздника также смогут побороться за звание «Короля стола».

Популярный̆ блогер, мастер спорта международного класса по армлифтингу, основатель движения «Силачи старой̆ школы» Виктор Блуд выступит на празднике и устроит эстафеты, где участникам необходимо выполнить серию упражнений за определенное время. Лучшие представители старой силовой школы покажут силу, против которой не устоит ни одна стихия – камень, металл или дерево. Виктор традиционно планирует свернуть из гвоздя сердечко и подарить зрителю-девушке. Знаменитое онлайн-шоу Виктора Блуда «Проверка на Блуд» впервые будет проводиться оффлайн, где каждый̆ сможет проверить себя в испытаниях, за которыми зрители наблюдали несколько лет.

Популярные спортивные блогеры приедут на фестиваль, чтобы провести соревнования по стрит воркауту, а также проверят, кто дольше всех продержится на толстом крутящемся турнике. Устроят показательные выступления и пообщаются с гостями сильнейшие воркаутеры — Кирилл Литвинов, Никита Юрковец, Павел Бабич, Денис Саратов и Алексей Шреддер.

При поддержке «Федерации силового экстрима России» состоится экстремально-силовое шоу международного уровня от силачей̆ России. В противостоянии примет участие Михаил Кокляев – 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой̆ категории свыше 105 кг и бывший̆ обладатель абсолютного рекорда России в становой̆ тяге в 417,5 кг. На площадке «Сибур Арены» 12 июня соберутся силачи из 6 стран мира. Они выступят в 4 дисциплинах и попытаются установить рекорд Мира в подъеме гантели 150 кг одной рукой.

Мультиспортивный фестиваль «Наше дело» завершит автовыставка, на которой будут представлены лучшие проекты автотюнинга от ведущих тюнинг-ателье, а также чемпионат по самому громкому автозвуку. На экспозиции гости увидят легендарные спорткары, гоночные автомобили и ретро-авто, а также смогут проникнуться атмосферой форсажа и гоночных игр от легендарных марок автомобилей̆.

На главной сцене у «Газпром Арены» выступят талантливые артисты и блогеры: Ольга Краснова, DAVA, VAVAN, Анатолий Цой, Анет Сай, Сергей Лазарев, Amirchik, Женя Ершов, Саша Стоун, Меджикул, OWEEK, Градусы, Radio Tapok. Пространство у «Газпром Арены» будет поделено на несколько тематических зон, среди которых Yappy парк, который является проектом российского приложения вертикальных видео Yappy, мультиспортивный фестиваль с участием команды «Наше дело», фестиваль еды «Гастрономическая карта России» и креативное пространство, организованное продюсерским центром «Insight People», а также зона, посвященная шоу «Вызов» на ТНТ, где в течение всего дня будет проводиться кастинг-шоу молодых ученых для участия во втором сезоне.

В течение всего дня пользователи смогут посмотреть онлайн-трансляцию на главной странице RUTUBE, а аудитория телеканала «МАТЧ ТВ» будет следить за праздником в прямых включениях корреспондентов канала с места событий.

Парковочные места на территории «Газпром Арены» ограничены, организаторы рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. Ближайшая станция метро: Зенит. Вход на концерт свободный. Подробная информация о событии размещена на сайте: день-россии.рф