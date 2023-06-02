Песков заявил, что Путин обязательно выступит на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин традиционно выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом стало известно в ходе брифинга.

При этом он обратил внимание на то, что Кремль пока не разглашает ни список приглашенных гостей, ни дату и прочие детали. Он отметил, что пленарное заседание с участием президента России состоится обязательно, но дата станет известна позднее, как и другие подробности.

Сейчас продолжается подготовка к ПМЭФ-23, подчеркнул Песков.

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