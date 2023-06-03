В Петербурге на Софийской улице столкнулись 12 авто

Утром 3 июня 2023 в Санкт-Петербурге на Софийской улице столкнулась сразу 12 автомобилей. По имеющимся данным, в страшном дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций и бригаду скорой помощи. Известно, что из трёх автомобилей пострадавших понадобилось деблокировать с помощью гидравлического инструмента по поводу других пострадавших на данный момент ничего не сообщается. Выясняется все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что В Санкт-Петербурге и Ленобласти пройдут рейды по поимке нетрезвых водителей. Напомним, что за управление транспортом в пьяном виде есть административный штраф.

чп


 

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