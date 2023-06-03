В Ленобласти 17-летний молодой человек сбил велосипедистку насмерть

В Петербурге в отношении водителя, который сбил насмерть велосипедистку, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Об этом ведомство пишет в своих социальных сетях – в Telegram канале.

Известно, что 31 мая вечером на автодороге «Каменногорск —Дубинино» в Выборгском районе 17-летний молодой человек без водительских прав управлял автомобилем Мазда. Как выяснилось, автомобиль принадлежал его матери.

Когда автомобилист ехал задним ходом, он не обеспечивал безопасность этого манёвра. В результате он наехал на 41-летнюю велосипедистку. В результате женщина скончалась на месте происшествия. После этого следственные органы завели уголовное дело. Сейчас водитель находится под подпиской о невыезде. Именно такую меру пресечения ему избрали.