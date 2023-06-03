В Ленобласти случилось смертельное ДТП с туристическим автобусом

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 3 июня, в этот день на двухсотом километре Мурманского шоссе водитель за рулем «Мазды» решил пойти на обгон, но в результате столкнулся с грузовым авто. После этого грузовой автомобиль касательно столкнулся с туристическим автобусом. В нем было 40 человек.

Как итог, водитель «Мазды» скончался на месте происшествия. Водитель грузового авто госпитализирован, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, а пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия.

Ранее сообщалось, что полиция в Ленобласти задержала подозреваемого в убийстве соседа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.