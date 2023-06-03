В Петербурге авто столкнулось с такси и вылетело на тротуар

В московском районе Петербурга автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с такси. Как итог, пострадала женщина в результате дорожно-транспортного происшествия.

В Московском районе Петербурга легковой автомобиль столкнулся с автомобилем такси. После этого первый вылетел тротуар. Такие данные 2 июня приводит Пресс-служба министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Об этом ведомство сообщает своих социальных сетях – в Telegram канале.

Известно, что авария с участием двух легковушек произошла примерно в 8 вечера на перекрёстке проспекта Юрия Гагарина и Московского шоссе.

Столкновение произошло между автомобилями Volkswagen и BMW. Именно последняя из них после столкновения вылетела на тротуар. Известно, что в результате ДТП пострадала женщина. Теперь правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Какая-либо информация о состоянии женщины, которая пострадала, не приводится.