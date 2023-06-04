Рабочие устроили массовую драку у Лахта-центра

По интернету и социальным сетям распространилась информация о том, что в Приморском районе Санкт-Петербурга устроили массовую драку. В воскресенье, 4 июня, со случившемся начал разбираться Следком.

По предварительным данным, драка произошла у Лахта-центра. Участниками происшествия стали местные рабочие. Точно количество людей уточняется.

В настоящее время ведутся необходимые проверки. Пока все проходит только в доследственном формате. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Пока неизвестно, по какой именно причине петербуржцы решили устроить драку. Специалисты правоохранительных органов уже устанавливают как причины происшествия, так и его условия.

Уголовное дело еще не возбуждалось. В ведомстве сообщается, что процессуальное решение будет принято только по результатам проверок.

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