Во всей Европе продукты подешевели только в России

За прошедший апрель 2023 года Россия оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукцию снизились. В годовом выражении стоимость ряда товаров упала на 0,22%.

Дефляцию в России зафиксировали на продовольственные продукты и безалкогольные напитки. До апреля текущего года подобная ситуация наблюдалась целых пять лет назад. В последний раз ее регистрировали в июне 2018 года. Тогда она составила 0,42%.

В остальных странах Европы фиксировалась инфляция. Ниже всего ее показатель оказался в Швейцарии. Там цены выросли на 5,4%, пишут РИА Новости.

В Белоруссии темпы инфляции наблюдались в 6,1%, на Кипре — в 6,7%, в Албании — 9,6%. В большинстве стран ситуация оказалась еще хуже. Также уточняется, что до этого отчета Россия уже оказалась в числе из стран-лидеров по темпам замедления инфляции.

Ранее сообщалось, что в России серьезно подорожали книги.