Причиной драки рабочих в Петербурге называют борьбу за бесплатную еду

В Санкт-Петербурге активно обсуждаются предполагаемые причины массовой драки, которая случилась возле Лахта-центра. В происшествии были задействованы десятки рабочих местной организации.

Участников потасовки удалось разогнать правоохранителям. Информации о пострадавших не поступало, но сейчас ведется активное разбирательство по факту случившегося.

Причиной драки называют борьбу за бесплатную бесхозную еду. На месте драки ведется проверка по факту незаконной торговли продуктами. Деятельность торговцев-нелегалов приостановили, так что рабочие решили разобрать оставшиеся продукты. Об этом пишут «Известия».

Напомним, что ряд проверок по поводу массовой драки в Приморском районе Санкт-Петербурга уже провели. Сейчас разбирательство ведется по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Конкретные виновники случившегося еще не выдвигались. Уже известно, что на причастность к драке проверяется несколько десятков рабочих строительной компании.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после драки у Лахта-центра.