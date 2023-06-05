Пенсионерка из Петербурга шесть лет не получала пенсию из-за ложной информации о ее смерти

В Санкт-Петербурге «заживо похоронили»‎ пенсионерку. Местную жительницу в 2016 году по ошибке признали умершей в городском ЗАГСе. До лета 2022 года женщине не выплачивали положенную пенсию.

Заявительница обратилась за помощью к правоохранительным органам самостоятельно. Выяснилось, что петербурженка является получателем пенсии по старости с 2009 года, но последние шесть лет выплаты не поступали.

В ходе проверок оказалось, что в 2016 году ЗАГС составил ложную запись акта о смерти женщины. Состоялся суд, и пенсию переводить перестали. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Запись о смерти аннулировали только в апреле 2022 года. В июне выплата пенсии была восстановлена. Сейчас суд постановил, что петербурженке должны начислить все суммы, которые «накапали», пока горожанку считали умершей. За исполнением постановления следят ответственные ведомства.