Экоактивисты Петербурга сдали полторы тонны старой одежды

В Санкт-Петербурге прошел масштабный сбор старой одежды. Экоактивистам предлагали совместить приятное с полезным: избавиться от ненужных вещей и предоставить их на развитие местной моды.

Суть проекта состояла в том, что на старую одежду предлагали посмотреть по-новому. Петербуржцы сдавали вещи, а их земляки могли ознакомиться с тем, как такую на первый взгляд ненужную вещь можно вписать в современные модные тенденции.

По итогу все остались довольны. Борцы за защиту природы смогли поддержать такой необычный, но интересный способ подарить вещам вторую жизнь. Это укрепило идею безотходного потребления. Об этом рассказали в пресс-службе МЕГИ.

Также горожанам напоминают, что сейчас по северной столице действуют места сбора ненужной одежды. Контейнеры работают круглогодично, а воспользоваться ими могут все желающие. В последние пару лет точки пользуются повышенным спросом.