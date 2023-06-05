Петербуржцу выплатили компенсацию из-за ложного обвинения в мошенничестве

В Санкт-Петербурге Красногвардейский районный суд рассмотрел иск от горожанина по требованию компенсации морального вреда. Ответчиком выступило Министерство финансов Российской Федерации.

Петербуржец потребовал выплатить ему пять миллионов рублей. Столько денег он попросил из-за того, что ранее, еще в 2016 году, мужчину подозревали в мошенничестве. Позднее горожанина оправдали. Выяснилось, что состав преступления в деянии отсутствовал.

За истцом было признано право на реабилитацию. Мужчина решил воспользоваться предоставленной возможностью и запросить возместить ему деньги за перенесенные моральные страдания, которые он получил, пока был подвергнут разбирательству. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По итогу суд действительно поддержал требование о взыскании с Министерства финансов России компенсации в пользу петербуржца. Единственное, изменилась сумма выплаты. Из казны в пользу гражданина взыскали только 700 тысяч рублей.