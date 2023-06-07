Водителя Kia, стрелявшего в велосипедиста, ловили по плану «Перехват» в Петербурге

В Петербурге стрелявший в велосипедиста водитель Kia скрылся с места преступления. На юге города был введён план «перехват». Сбежавшего преступника разыскали в Невском районе.

В Московской районе Петербурга во вторник, 6 июня, водитель автомобиля Kia выстрелил в велосипедиста, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший незамедлительно обратился в полицию и сообщил приметы машины. На юге города ввели план «Перехват».

Спустя три часа автомобиль с известными приметами остановили в Невском районе города, на улице Дыбенко. За рулём иномарки оказался 35-летний мужчина, при нём был обнаружен и изъят газовый пистолет «Удар-М2».

На задержанного составили протокол об административном правонарушении, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Потерпевший за медицинской помощью не обращался.

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