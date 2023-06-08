Автомобильные номера без флага России могут запретить

В России при регистрации автомобиля владельцу выдают номерные знаки с государственным флагом. При этом на дорогах все еще можно заметить транспорт без такой отметки.

«Непатриотичные» номера без триколора сейчас выдают частные фирмы. Они предлагают водителям оформить специальные таблички. Такое необычное предложение пока пользуется спросом, но не всех устраивает действующее положение дел.

Как сообщает 110km, заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал главу МВД Владимира Колокольцева сделать размещение российского флага на номерах обязательным. По мнению инициатора, это должно способствовать росту уровня уважения граждан к стране.

Правки могут внести в ГОСТ и иные нормативные акты. Пока вопрос находится только на стадии предложения, к его официальному рассмотрению еще не приступали, но такой вариант развития событий остается потенциально возможным.