Количество авиарейсов между Петербургом и Ираном возросло в три раза

В Санкт-Петербург в пятницу, 9 июня, прибыл первый рейс из Тегерана от авиакомпании Mahan Air. С учетом этих рейсов плотность авиасообщения между северной столицей России и Ираном возросла сразу в три раза, если сравнивать с прошлым годом.

Указанная авиакомпания стала уже третьей в городе, которая выполняет перелеты между Петербургом и столицей Ирана. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково, откуда и отправляются самолеты.

Количество рейсов увеличилось, поскольку начался туристический сезон: сейчас упомянутый маршрут пользуется спросом у российских туристов.

Самолеты от Mahan Air до Тегерана летают только один раз в неделю: по пятницам. Из Пулково самолеты отправляются в 11:10, а прилет в столицу Ирана приходится уже на 16:10 по местному времени. Уточняется, что полеты производятся на воздушных судах Airbus A340-300.